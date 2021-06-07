РИАМО - 7 июн. В понедельник в Московской области провели ЕГЭ по профильной математике, его написали свыше 22 тысяч ребят, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Это один из самых сложных экзаменов, но он необходим ребятам для поступления в вузы на ряд специальностей. Как и предыдущие испытания, этот ЕГЭ в регионе прошел штатно, без нарушений», – отметила зампредседателя правительства Подмосковья – министр социального развития области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, для проведения экзаменов в Московской области задействовали 271 пункт.

По ее словам, математика входит в топ самых массовых ЕГЭ, этот предмет уступает только экзамену по русскому языку.

«Много общаюсь со старшеклассниками и все чаще слышу, что ребята хотят связать свою жизнь с IT-направлениями. А для этого знать профильную математику просто необходимо. Уверена, что сегодня у ребят получилось справиться с волнением и продемонстрировать все свои знания», – сказала Каклюгина.

Она подчеркнула, что результаты данного экзамена ребята смогут узнать не позднее 23 июня текущего года.

Выпускники, которые по уважительным причинам в понедельник не смогли сдать ЕГЭ, смогут написать экзамен в дополнительный день – 29 июня.

Своими впечатлениями после экзамена поделились выпускники Подмосковья.

«Хочу стать web-разработчиком, без профильной математики никуда. Очень долго готовился, ведь к высоким баллам ведут сильная увлеченность и целеустремленность. У меня такая цель есть. Признаюсь, было сложно, пришлось поразмыслить над некоторыми заданиями. Атмосфера в пункте проведения была позитивная, спокойная, никто не мешал думать», – сказал выпускник школы Мытищ Владислав Лукьянов.

Он высказал надежду, что результаты ЕГЭ будут хорошие, и он сможет пройти на бюджетное место в вуз.

Выпускница прошлых лет Анастасия Скоровязова из Долгопрудного отметила, что выбрала профильную математику, так как решила поступить на инженера.

«В прошлом году не сдавала ЕГЭ, была не готова. Мне хотелось год еще подготовиться и понять, чем хочу заниматься в жизни. Это сработало. Много ходила на дни открытых дверей в вузы. Выбрала для себя инженерное направление. Во всей готовности пришла на экзамен и, думаю, справилась с заданиями. С нетерпением жду результатов»,– пояснила девушка.