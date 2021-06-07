РИАМО - 7 июн. В 2021 году доля оплаты проезда в метро с помощью автоматов, мобильного приложения или банковских карт достигла 53% и впервые превзошла долю продажи билетов в кассах, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Для сравнения: в 2010 году 99,7% пассажиров покупали билеты для поездки в метро в кассах. Доля снижалась постепенно и в 2020 году достигла 51,9%.

Также скорость обслуживания пассажиров на кассе выросла в два раза и составляет сейчас 23 секунды.

Помимо касс, купить билет или пополнить карту «Тройка» можно в приложении «Метро Москвы» (Google Play, App Store), в автоматах по продаже билетов, терминалах для безналичной оплаты, на сайте mos.ru, в личном кабинете на сайте метро.

В Московском метрополитене работают 893 турникета, которые считывают банковские карты и смартфоны с функцией бесконтактной оплаты.

Также на самых востребованных станциях недавно поставили новые бесконтактные терминалы для пополнения «Тройки».

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