РИАМО - 7 июн. За первую неделю голосования на портале «Добродел» порядка 7 тысяч жителей Московской области отдали свой голос по вопросу устройства колясочных зон в местах демонтажа мусоропровода, ссообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Голосование будет проходить до 1 июля.

«В настоящее время большинство жителей Московской области голосуют за переоснащение общедомовой территории в пользу колясочных зон. Жители оставили более 4,5 тысяч комментариев по этой важной теме», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что изучаются все мнения и пожелания голосующих. По итогам опроса на «Доброделе» в многоквартирных домах, которые наберут наибольшее количество голосов «за», проведут общие собрания собственников, чтобы принять решение о демонтаже мусоропроводов и устройстве на их месте колясочных.

В устранении мусоропровода в многоквартирном доме немало плюсов. Например, не будет неприятного запаха из подъезда, исчезнет лишний шум от сброса отходов, а еще появится место для того, чтобы оставить коляски, велосипеды.

Также немаловажно, что пользование мусоропроводом исключает сортировку твердых бытовых отходов.

Для участия в голосовании нужно пройти по ссылке, затем перейти на карту, выбрать свой городской округ и дом, в котором проживает голосующий. Отдав голос за устройство колясочной в местах демонтажа мусоропровода, также при желании можно оставить свой комментарий. Следует авторизоваться через портал госуслуг для того, чтобы голос был засчитан.

В Подмосковье с 2019 года реализуется реформа по обращению с отходами. Благодаря активному участию жителей уже свыше 3 миллионов тонн мусора направили на вторичную переработку.

На сегодняшний день в регионе работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов (КПО). Они работают в рамках создания комплексной системы по обращению отходов в области, которая базируется на раздельном сборе мусора и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что в свою очередь является одной из основных целей нацпроекта «Экология».