РИАМО - 7 июн. С 1 августа в столице заработает система аналитики работы такси, которая сделает поездки комфортнее и безопаснее, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

У каждого водителя будет уникальный цифровой ID, в котором соберут данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.

Эта система поможет исключить переработки и не допустить к работе нарушителей, что сократит число ДТП в городе, улучшит сервис такси.

Уже с апреля водители могут регистрироваться в данной системе.

Создать свой цифровой профиль водители смогут через ЕСИА. Там нужно будет пройти регистрацию в комплексной системе «Аналитика работы такси». Свои данные водители должны будут передавать регулярно.

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