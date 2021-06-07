РИАМО - 7 июн. Столичная прокуратура организовала проверку в связи с падением двух деревьев на Рочдельской улице в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что около дома №11/5 по Рочдельской улице упали два дерева, они повредили девять машин.

В результате инцидента пострадал человек. Ему оказывают медицинскую помощь.

В ходе проверки, которую будет проводить Пресненская межрайонная прокуратура, планируют установить все обстоятельства и причины случившегося, дать оценку исполнению требований федерального законодательства.

По результатам проведенной проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.