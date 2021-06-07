РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. ЦНИИТОЧМАШ Подольска будет экспортировать штурмовые автоматы для иностранных спецподразделений, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Рособоронэкспорт» подписал контракт на поставку разработанных в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Госкорпорацию Ростех) Подольска штурмовых автоматов для спецподразделений СР.3М иностранному партнеру.

Разработчик изделия - лауреат Государственной премии Российской Федерации, начальник сектора отдела по разработке стрелкового вооружения АО «ЦНИИТОЧМАШ», инженер-конструктор Петр Сердюков.

СР.3М - универсальный автомат с быстросъемным глушителем. Форма и небольшие размеры автомата позволяют скрывать его под одеждой. При этом патрон мощный и бесшумный. СР.3М, по сути, объединяет в себе возможности автомата и снайперской винтовки. Использование широкого спектра прицельных приспособлений, в том числе последних моделей оптических прицелов и прицелов ночного видения, делают оружие оптимальным для решения специальных, в том числе контртеррористических задач.