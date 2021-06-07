РИАМО - 7 июн. Компания «Фудкод» из Волоколамского городского округа поставит в США безглютеновые продукты на 1 млн долларов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экспортный контракт с контрагентами удалось заключить при содействии Фонда поддержки ВЭД. Первая отгрузка произойдет в июле.

Компания нашла партнеров на международной выставке Gulfood 2021, которая проходила в Дубае с 21 по 25 февраля. Производитель из Подмосковья участвовал в выставке в рамках группового стенда области, организованного региональным Фондом поддержки ВЭД.

«Экспортоориентированные производители Подмосковья имеют возможность бесплатно принимать участие в международных выставках. Такие услуги для региональных предприятий предоставляет Фонд поддержки ВЭД Московской области, который оплачивает все организаторские расходы, в том числе на создание группового стенда», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что с графиком международных выставок можно ознакомиться на сайте Фонда.

ООО «Фудкод» - это первая компания в РФ, которая реализовала технологии производства безглютеновой выпечки. На текущий момент предприятие представляет собой уникальный для Московской области и всей страны в целом проект.