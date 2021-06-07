РИАМО - 7 июн. Средняя школа №24, одна из старейших школ Коломны, встретит новый учебный год полностью обновленной, сейчас там ведут капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В здании 1937 года постройки продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся по всем направлениям: крыша, фасад, инженерные коммуникации, внутренняя отделка помещений. Строительные бригады трудятся в три смены. На сегодняшний день в здании основной школы практически закончены работы с кровлей», — сказал глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

Капитальный ремонт, который проходит в рамках программы «Образование Подмосковья», планируют завершить к 1 сентября.

Всего в Коломне капитально отремонтируют две школы и один детский садик. Помимо здания 24-й школы, строительные работы также пройдут в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» и в центре развития ребенка «Радуга».