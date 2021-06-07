РИАМО - 7 июн. Средняя школа №24, одна из старейших школ Коломны, встретит новый учебный год полностью обновленной, сейчас там ведут капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации округа.
Капитальный ремонт, который проходит в рамках программы «Образование Подмосковья», планируют завершить к 1 сентября.
Всего в Коломне капитально отремонтируют две школы и один детский садик. Помимо здания 24-й школы, строительные работы также пройдут в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» и в центре развития ребенка «Радуга».
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