РИАМО - 7 июн. Жителей Москвы, вернувшихся из-за границы, но не сдавших тест на Covid-19 и не загрузивших его результаты на сайт госуслуг, оштрафовали почти на 17 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В мегаполисе сдать тест на Covid-19 методом ПЦР можно в 73 лабораториях, а также в пунктах тестирования, в общественных местах и поликлинике. Но около 2% москвичей, которые возвращаются с отдыха за границей, не проходят тестирование и не вносят результаты на портал госуслуг в течение трех дней после прибытия в город.

Дела об административных правонарушениях в отношении 2 873 человек были направлены в районные суды Москвы.

По результатам рассмотрения дел в городских судах, 1 343 горожанам присуждены штрафы, остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

С 15 апреля всем россиянам, прибывающим в страну любым видом транспорта, следует в течение 3 дней пройти тест на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Результаты исследования необходимо разместить на едином портале государственных и муниципальных услуг.