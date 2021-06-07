РИАМО - 7 июн. На некоторых станциях столичной подземки появились новые терминалы, которые позволяют узнать баланс карты «Тройка» и моментально пополнить ее банковской картой, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Сначала их поставили на самых востребованных станциях: «Щелковской», «Комсомольской» Кольцевой линии, «Кузьминках», «Домодедовской» и других. Всего сделали около 150 таких точек.

Для тех, кто беспокоится о будущем планеты, существует функция отказа от печати чеков.

Новые терминалы выполнены в черном цвете. «Тройки» и банковские карты нужно будет приложить к специальным отметкам.

Ранее билетную систему московского транспорта признали лучшей в мире по версии Transport Ticketing Global. Картой «Тройка» заинтересовались 40 регионов России. Уже сейчас «Тройку» можно пополнить онлайн в приложении «Метро Москвы», а скоро карта станет виртуальной.

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