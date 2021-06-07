РИАМО - 7 июн. Первая очередь благоустройства Международного медицинского кластера (ММК) в «Сколково» будет готова уже в августе этого года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В августе мы сдаем первую очередь благоустройства Международного медицинского кластера в «Сколково». Укрепление здоровья москвичей возможно не только благодаря медицинским технологиям, но и за счет создания «исцеляющей среды», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в рамках первой очереди в «Сколково» сделают сад скульптур, лес с ручьем и овальную площадь размером около 5 гектаров. Во время лечения в ММК пациенты смогут не только пользоваться медициной, но и набираться сил и спокойствия от естественных природных элементов.

Загрутдинов пояснил, что важным элементом для выздоровления является в том числе и общение. На овальной площади, которая создается для коммуникации между людьми, поставят различные мобильные павильоны для проведения мастер-классов, психологических тренингов, ворк-шопов различной медицинской и околомедицинской тематики.

Во вторую очередь благоустройства войдет создание «Тактильных дорожек», где разнообразные тропинки имеют свою собственную геометрию, текстуру покрытия и проходят через различные виды растительности, «Лес медитаций» и «Поле Ворк-аут». За счет перегородок и геопластики тут будет обеспечена безопасность и приватность тренировок.

В рамках проекта ММК в Сколкове планируется строительство медицинских объектов общей площадью порядка 860 тысяч квадратных метров. В 2021 году в кластере начнется строительство центра паллиативной помощи. Полностью комплекс планируют открыть в 2023 году.