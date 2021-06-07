РИАМО - 7 июн. 13 выполненных из мусора копий известных картин представили на выставке «Мусореализм» в рамках форума общественных инициатив «ЭкоЛогичное Подмосковье» в доме правительства Московской области в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

На выставке были представлены копии таких картин, как «Мона Лиза», «Крик», «Мадонна Литта».

«Я очень рад приветствовать вас здесь всех на старте этого замечательного мероприятия. Прошел по экспозиции, посмотрел каждую работу, действительно впечатлен. Я очень рассчитываю, что подобным образом мы сможем более явно рассказать о проблемах экологического развития нашей планеты, о сохранении баланса, который безусловно требуется для нас и для наших детей», - сказал зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Автор выставки и заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова уверена, что необходимо мотивировать людей снижать собственный мусорный след и менять устоявшиеся модели потребительского поведения.

Ход мусорной реформы

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Важным гостем мероприятия стал статс-секретарь Экологической палаты России, советник директора ФГБУ «ГОИН» Росгидромета, член ученого совета ВНИИ «Экология», заместитель председателя МРГ «Арктическая повестка» Минприроды России Вадим Петров.

«Гражданственность – это донести свой окурок до урны. Государственность – это сделать так, чтобы путь до очередной урны был не слишком утомительным. Это ярко отражает то состояние, в котором мы сегодня пребываем», – открыл форум словами писателя Фазиля Искандера Вадим Петров.

По его словам, успешность реформы обращения с отходами, которая проходит в России с 2015 года, зависит от соблюдения принципа триединства - взаимодействие государства, бизнеса и общества.

На форуме и на выставке поднимали проблемы обращения с медицинскими отходами, отходами сельского хозяйства, парниковых газов. Петров отметил, что Московская область отлично включилась в экологическую работу. По его мнению, выставка показывает проблемы потребления, которые есть у каждого.

Экология в искусстве

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По словам автора выставки Ульяны Беловой, экспозиция должна была открыться в июне 2020 года, но пандемия помешала. При этом она отмечает, что выставке не помешало бы больше времени на доработку.

«Чувствуются объем и масштабы тех отходов, которые мы с вами производим. Тут соединение высшего искусства и низшего. Проблема в чем: если низшее захватит весь мир, как это на самом деле сейчас происходит, то высшего больше не будет», - объяснила Белова.

Также на форуме положительно оценили субботник на реке Северке в Раменском округе на досках для sup-серфинга и практику плоггинга в целом.

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