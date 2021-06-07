РИАМО - 7 июн. 13 выполненных из мусора копий известных картин представили на выставке «Мусореализм» в рамках форума общественных инициатив «ЭкоЛогичное Подмосковье» в доме правительства Московской области в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.
На выставке были представлены копии таких картин, как «Мона Лиза», «Крик», «Мадонна Литта».
Автор выставки и заместитель председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова уверена, что необходимо мотивировать людей снижать собственный мусорный след и менять устоявшиеся модели потребительского поведения.
Ход мусорной реформы
Важным гостем мероприятия стал статс-секретарь Экологической палаты России, советник директора ФГБУ «ГОИН» Росгидромета, член ученого совета ВНИИ «Экология», заместитель председателя МРГ «Арктическая повестка» Минприроды России Вадим Петров.
«Гражданственность – это донести свой окурок до урны. Государственность – это сделать так, чтобы путь до очередной урны был не слишком утомительным. Это ярко отражает то состояние, в котором мы сегодня пребываем», – открыл форум словами писателя Фазиля Искандера Вадим Петров.
По его словам, успешность реформы обращения с отходами, которая проходит в России с 2015 года, зависит от соблюдения принципа триединства - взаимодействие государства, бизнеса и общества.
На форуме и на выставке поднимали проблемы обращения с медицинскими отходами, отходами сельского хозяйства, парниковых газов. Петров отметил, что Московская область отлично включилась в экологическую работу. По его мнению, выставка показывает проблемы потребления, которые есть у каждого.
Экология в искусстве
По словам автора выставки Ульяны Беловой, экспозиция должна была открыться в июне 2020 года, но пандемия помешала. При этом она отмечает, что выставке не помешало бы больше времени на доработку.
Также на форуме положительно оценили субботник на реке Северке в Раменском округе на досках для sup-серфинга и практику плоггинга в целом.
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