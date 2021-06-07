РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Многодетная мать из Подольска приобрела квартиру с помощью субсидии по госпрограмме Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Татьяна Попова одна воспитывает семерых детей и обратилась за помощью в администрацию округа. К решению проблемы присоединилось министерство жилищной политики Подмосковья и помогло семье стать участником подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище».

В 2021 году семья Поповых получила жилищную субсидию на приобретение жилья или строительство индивидуального дома на территории Московской области на сумму более 10 млн рублей. Весной многодетная мать приобрела 6-комнатную квартиру в доме на улице Академика Доллежаля в Подольске.

Ранее семья проживала в комнате коммунальной квартиры площадью 20,3 кв. м в одном из домов по улице Суворова.