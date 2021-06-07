РИАМО - 7 июн. В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX, вошли девять учебных организаций из Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Подмосковные школы ежегодно входят в данный рейтинг и сохраняют высокие позиции – это очень почетно. Среди школ региона самый высокий показатель у Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном – он расположился на восьмом месте рейтинга», - сказала зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, в топ лучших школ еще вошли Королевский лицей научно-инженерного профиля, физико-математический лицей №5 (Долгопрудный), Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Балашихинский лицей, школа №6 (Мытищи), лицей №14 (Жуковский), гимназия №2 (Раменское) и лицей №8 (Электросталь).

Каклюгина уточнила, что данный рейтинг составили на основе количества школьников, которые поступили в лучшие вузы РФ на естественно-математические и инженерно-технические специальности.