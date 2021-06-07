РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 июн. В поселке Монино подмосковного Щелкова начался ремонт отделения «Почты России», сообщается в группе администрации городского округа Щелково во «ВКонтакте».



Стартовал ремонт отделений «Почты России», данный процесс запущен по инициативе губернатора Андрея Воробьева.



Ремонт отделения в Монино на Новинском шоссе планируется завершить к 1 августа. Помещение будет укомплектовано мебелью и современным оборудованием.

В почтовых отделениях в Подмосковье продолжается масштабный ремонт, «Почта России» начала модернизацию в 84 отделениях связи. До 1 августа в Подмосковье планируют отремонтировать более 300 почтовых отделений. Ремонт отделений стартовал в начале года. В обновленных отделениях будут установлены мебель и современное оборудование. В большинстве офисов появятся системы управления очередью. Оплатить услуги и товары можно будет через pos-терминалы для банковских карт. В клиентской зоне можно будет купить марки, конверты, открытки, брендированную продукцию и другие товары. Ремонт проводится поэтапно, по графику. На время ремонта отделения клиентов обслуживают в ближайшем почтовом офисе.