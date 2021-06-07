РИАМО - 7 июн. Мера пресечения в виде запрета определенных действий продлена до 26 ноября для юриста ФБК (внесен в реестр иноагентов - ред.) Любови Соболь по уголовному делу о нарушении санитарных норм. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Соболь обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ).

7 апреля Мосгорсуд смягчил меру пресечения Соболь с домашнего ареста на запрет определенных действий. Ей нельзя с 20:00 до 06:00 покидать жилого помещения, запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением вызова полиции или скорой.

Также в этом году Симоновский суд столицы оштрафовал Соболь на 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил организации митинга.