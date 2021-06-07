РИАМО - 7 июн. Министр культуры Московской области Елена Харламова и генеральный директор киностудии им. Горького Юлиана Слащева на площадке «Союзмультпарка» подписали договор о сотрудничестве, согласно которому будут развивать детско-юношеские киношколы в регионе, передает корреспондент РИАМО.

«Мы уже долго работаем вместе и настало время закрепить наше сотрудничество. Киностудия им. Горького развивается динамично. Первая детская школа откроется на базе основной студии на улице Эйзенштейна (в Москве – ред.). Далее подобные школы будут появляться в Подмосковье», - сказала Харламова.

Участники таких школ смогут посещать мастер-классы, уроки и знакомиться с профессиями киноиндустрии.

«Мы намерены активно взаимодействовать с региональными администрациями, которые будут нашими партнерами», - отметила Слащева.

Киностудия имени Горького специализируется на детском и юношеском контенте. В планах студии — более активно заниматься этим направлением, добавила Слащева.

Она отметила, что в киношколах будут знакомить с профессиями актеров, режиссеров-постановщиков, операторов и сценаристов.