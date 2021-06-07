РИАМО - 7 июн. На Рочдельской улице в Москве от сильного порывистого ветра упали 2 дерева, был травмирован 1 человек, сообщает ТАСС.

«В районе дома 11/5 по Рочдельской улице произошло падение 2 деревьев, которые повредили 9 автомобилей. Также травмирован человек», - сказал источник агентства в экстренных службах.

Пострадавший во время падения деревьев находился в одном из автомобилей.

Также упавшие деревья оборвали провода в центре столицы.

В мегаполисе в понедельник объявлено экстренное предупреждение о грозе, граде и порывах ветра до 17 м/с. Из-за непогоды в городе действует «желтый» уровень погодной опасности.