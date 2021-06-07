РИАМО - 7 июн. Днем в понедельник на Обручевский район столицы обрушился мощный ливень, началась гроза, передает корреспондент РИАМО.

Стена дождя сильно ухудшила видимость. Слышны сильные раскаты грома, сверкает молния. На тротуарах образовались лужи.

Кроме того, поднялся сильный ветер.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о грозе, дожде, граде и сильных порывах ветра до 17 м/с в понедельник.

В Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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