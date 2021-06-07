РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. Участниками Открытого первенства Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет в Люберцах стали 185 спортсменов из 10 регионов России, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Открытое первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек собрало 185 спортсменов из 10 регионов Российской Федерации. В результате напряженной борьбы выявлены победители и призеры в 20 весовых категориях: по 10 у юношей и девушек. Награды юным спортсменам вручили чемпион мира и Европы Денис Давыдов и мастер спорта международного класса Карина Черевань», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что в составе сборной Московской области на ковер выходили 7 люберецких спортсменов. Им немного не хватило мастерства, чтобы попасть в число призеров.