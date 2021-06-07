РИАМО - 7 июн. Дополнительная полоса движения для водителей появится летом на участке от 2-й до 1-й Брестской улицы в центре столицы в рамках изменения схемы движения на площади Тверская застава, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На улице Грузинский Вал на участке от Электрического переулка до дома №28/45 появится выделенная полоса. Скорость движения после этого должна вырасти больше, чем в два раза. Маршруты 12, 116, Т18, Т54 будут проезжать площадь за 3 минуты вместо 9. Время сэкономят 31,5 тысяч пассажиров.

Также с улицы Грузинский Вал по участку от 1-ой Брестской улицы до 1-ой Тверской Ямской улицы запустят новый магистральный маршрут.

Поездки для обычных участников дорожного движения станут комфортнее за счет создания новой полосы и разделения с общественным транспортом.

Свыше 380 км выделенных полос создали в Москве с 2010 года>>