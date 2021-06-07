РИАМО - 7 июн. Первый жилой комплекс под итальянским брендом Armani построят в Москве в Старомонетном переулке в районе Якиманка, пишет газета «Ведомости».

Ранее в Старомонетном переулке выкупили права на 0,3 га земли и 4 здания площадью 1,4 тыс. кв. м. Среди этих объектов - дом усадьбы купца Масягина 1818 года постройки.

Предполагается, что новый ЖК в центре Москвы назовут Armani/Casa Moscow Residences. Летом прошлого года девелопер зарегистрировал домены armaniresidences.ru и armani-residences.ru.

По данным СМИ, в доме от известного итальянского бренда будет 26 резиденций. Эксперты подсчитали, что в реализацию проекта вложат примерно 2-2,5 млрд рублей.