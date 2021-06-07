РИАМО - 7 июн. В Подмосковье и Москве до 11 часов дня 9 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра скоростью 12-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В настоящее время аналогичный уровень погодной опасности объявлен на всей территории Центрального федерального округа.

Кроме того, в Москве до 12:00 9 июня действует «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. В Подмосковье предупреждение объявлено до 11:00 9 июня.

В понедельник в столице и области температура воздуха составит до 24-26 градусов тепла. Ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, град. Порывы ветра составят до 15 м/с.

8 июня прогнозируется переменная облачность. Ночная температура составит до плюс 12-14 градусов, а дневная – до 24-26. Местами пройдет кратковременный дождь, днем ожидается гроза и ветер с порывами до 15 м/с.

Лето 2021 в парках Москвы: рестопаркинг, открытые кинотеатры и бассейны с подогревом>>