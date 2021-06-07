РИАМО - 7 июн. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 787 случаев коронавирусной инфекции, самое большое количество новых случаев Covid-19 зафиксировали в Мытищах (103) и Балашихе (86), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

61 случай коронавирусной инфекции за сутки выявили в Королеве, 44 – в Подольске, 43 – в Сергиевом Посаде, 38 – в Дмитрове, по 36 – в Домодедове и Красногорске, 33 – в Пушкине, 23 – в Реутове, по 22 – в Богородском, Дзержинском и Химках, 19 – в Долгопрудном, 16 – в Наро-Фоминске, 15 – в Котельниках, по 12 – в Раменском и Электрогорске, по 11 – в Озерах и Павловском Посаде, 10 – в Протвине.

Девять случаев Covid-19 зафиксировали в Егорьевске, Лобне, Одинцове, Орехово-Зуеве и Ступине, 8 – в Воскресенске, по 6 – в Люберцах и Пущине, по 5 – в Серпухове и Чехове, по 4 – в Жуковском, Клину, Ленинском и Щелкове, по 3 – в Волоколамске, Дубне и Зарайске, по 2 – в Коломне, Серебряных Прудах, Шатуре и Электростали. По одному случаю Covid-19 удалось выявить в Истре, Красноармейске, Лыткарине и Фрязине.

Ни одного случая коронавируса за сутки не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Ивантеевке, Кашире, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Можайске, Молодежном, Рошале, Рузе, Солнечногорске, Талдоме, Черноголовке и Шаховской.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 276 584 случая коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6 216 человек, выздоровели после лечения 227 420 пациентов.

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