РИАМО - 7 июн. В Домодедове перед судом предстанет бывший главный бухгалтер коммерческой организации, 46-летняя женщина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 26 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Во время работы в ООО, которое специализировалась на производстве мясных изделий, бухгалтер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 26 млн рублей посредством включения ложной информации в налоговые декларации по НДС. Документы нужно было предоставить в инспекцию ФНС России по Домодедову.

На текущий момент по ходатайству следователя для того, чтобы исполнить приговор в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий, суд наложил арест на транспортные средства организации на сумму более чем 42 млн рублей.

Во время расследования проведено свыше 10 обысков и допрошено более чем 10 свидетелей. Помимо прочего, следствие произвело выемки финансовой документации в налоговой инспекции и на предприятии, заключение финансово-экономической экспертизы уже получено.

В настоящее время уголовное дело передано в Домодедовский городской суд.