РИАМО - 7 июн. В столице в рамках программы «Мой район», в основу которой заложена концепция «15-минутного города», возводятся и обновляются магазины, школы, кафе, парк, а также культурные центры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице во «ВКонтакте».

«Сегодня никто не хочет тратить время на длинные поездки по городу. Многие переходят на удаленку или ищут работу рядом с домом. Людям важно, чтобы в шаговой доступности были магазины, школы, кафе, парк и даже культурные центры», – написал Собянин.

За последние два года в рамках программы в Марьиной Роще возвели детский сад, привели в порядок территорию вокруг метро, дворы, обновили культурный центр «Марьяна Роща», благоустроили сквер в 9-м проезде, а также создали пространство «Мой социальный центр» для горожан старше 55 лет. Здесь они могут бесплатно заниматься творчеством и физкультурой.

«В настоящее время в планы входит окончание благоустройства сквера на Полковой улице, а также открытие нового комфортного вокзала на МЦД-2, откуда горожане получат доступ к пересадкам на «Марьину Рощу» Люблинско-Дмитровской линии, а в перспективе - на одноименные станции 4-го диаметра и Большого кольца», - отметил градоначальник.

По его словам, программа, которая реализуется в столице, помогает стереть границы между центром города и его районами. «Таким образом, они обрастают инфраструктурой», - написал мэр.