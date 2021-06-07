РИАМО - 7 июн. В Ивантеевке возбудили уголовное дело по факту обнаружения в лесополосе тела неизвестной женщины, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Тело женщины с травмами головы нашли прохожие 6 мая в лесополосе вблизи ул. Станционной. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Осмотр места происшествия провели следователи и криминалисты. Смывы и рюкзак потерпевшей изъяты. В настоящее время назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Личность убитой устанавливается, злоумышленника ищут.

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