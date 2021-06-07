РИАМО - 7 июн. В столице возбудили уголовное дело после убийства мужчины 1962 года рождения, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Жертву с ножевым ранением и другими повреждениями нашли в столице вблизи улицы Плещеева 6 июня.

На текущий момент правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего и задержать того, кто мог бы совершить убийство. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее полицейские задержали москвича, который ударил ножом жителя Астраханской области на Кировоградской улице на юге столицы.

Задержан подозреваемый в убийстве женщины на севере Москвы>>