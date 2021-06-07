РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова с юбилеем.

«От имени жителей городского округа Люберцы и себя лично сердечно поздравляю Вас с 50-летием. Ваш жизненный путь – это достойный пример служения Отечеству. В далеком теперь уже 1997 году Вы были избраны в Московскую областную думу. За 24 года не раз убеждался в Вашем профессионализме, преданности делу, настойчивости в решении поставленных задач. Именно поэтому с 2011 года Вы – бессменный руководитель думы. Вам присущи высокое чувство ответственности, умение доводить все начатое до конца!» - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Он также подчеркнул, что Брынцалов отлично знает регион и на посту председателя Московской областной думы принимает решения, которые, прежде всего, направлены на повышение качества жизни в Подмосковье.

«От всей души желаю Вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного тепла и уюта, благополучия, добрых надежд и успехов во всех начинаниях! Будьте счастливы», - резюмировал Ружицкий.