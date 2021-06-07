РИАМО - 7 июн. Полицейские задержали москвича, который ударил ножом жителя Астраханской области на Кировоградской улице на юге столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Пострадавшего нашли на земле в сквере напротив д. 24, корп. 1, подъезд 8. В реанимации ему поставили предварительный диагноз: сочетанная травма, проникающие ранения живота, груди, травматический шок.

Мужчина изобличен в том, что 5 июня не позднее 8 часов вечера напротив подъезда во время ссоры ударил пострадавшего ножом.

Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Злоумышленник задержан.

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