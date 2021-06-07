РИАМО - 7 июн. Существует большое количество рисков при покупке подержанного устройства, аппарат может быть сломанным, заблокированным или украденным, сообщает Газета.ru.

Менеджер по тестированию Selectel Владимир Туров отметил, что перед покупкой такой техники нужно узнать историю устройства, причину продажи и когда его купил владелец. В таком случае большим плюсом станет наличие чека и упаковки. После необходимо проверить, совпадает ли IMEI на коробке с тем, что указан в настройках телефона.

«Особую опасность несет в себе покупка устройства, которое не отвязали от сервисов типа iCloud. В любой момент владелец смартфона может полностью заблокировать его и выставить покупателя похитителем», — сказал Туров.

Он добавил, что помимо потери денег, покупатель такого устройства получит «кирпич» вместо телефона, а также ему придется доказать факт покупки гаджета.

Перед покупкой стоит прочесть отзывы на устройство, которое желает приобрести человек. В отзывах можно узнать о проблемах гаджета при длительной эксплуатации.

Эксперт подчеркнул, что обычно через 2–3 года у смартфона возникают проблемы, например, отклеивается экран или барахлит динамик. Зная о потенциальных неисправностях устройства, его владелец попытается продать гаджет поскорее.

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