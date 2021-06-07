РИАМО - 7 июн. Неизвестный ранил мужчину ножом на Краснопресненской набережной в центре столицы, возбуждено уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Несчастный случай произошел 6 июня в 02:45 в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений. Пострадавшего 37-летнего мужчину отвезли в больницу на скорой помощи, там ему поставили предварительный диагноз: резаная рана груди. В полиции сообщили, что драка произошла около ресторана по адресу: Краснопресненская набережная, дом 16 строение 1. В драке участвовали пять человек.

Подозреваемый скрылся. Позже медики поставили подробный диагноз: травмы органов грудной клетки в сочетании с травмами органов брюшной полости и таза, через плевральное торакоабдоминальное колото-резаное ранение груди слева, ранение диафрагмы, гемоторакс.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).