РИАМО - 7 июн. Ресторанный бизнес в Москве успешно конкурирует с ресторанными отраслями мировых столиц и постоянно развивается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В пандемию ресторанному бизнесу пришлось тяжело из-за ограничений. Благодаря городской поддержке он возвращается к прежнему уровню. Мы даем рестораторам особые льготы и гранты. Например, бесплатно выделяем землю под летние веранды и компенсируем часть затрат на покупку франшизы», – написал Собянин в «ВКонтакте».

За последние годы в мегаполисе успели появиться гастрономические кварталы, а в спальных районах стали открываться небольшие кофейни и целые фуд-моллы, которые стали новыми точками притяжения москвичей и роста для бизнеса.

В настоящее время кафе и рестораны столицы создают в мегаполисе особую атмосферу уюта и гостеприимства.

Так как городским рестораторам есть, чем удивить экспертов, в 2020 году в Москву был приглашен «Красный гид «Мишлен».