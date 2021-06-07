РИАМО - 7 июн. За последние сутки в Московской области вылечились от коронавируса 636 человек, с начала пандемии выздоровели после инфекции 227 420 человек, сообщает областной штаб по ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки умерли 8 человек с коронавирусом. С начала пандемии в регионе умерли 6 216 пациентов с Covid-19.

С начала пандемии в Московской области выявлено 276 584 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В регионе сохраняется требование по использованию защитных масок в общественных местах и по соблюдению социальной дистанции. Кроме того, организации должны выполнять санитарные нормы, введенные из-за коронавируса.

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