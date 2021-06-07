РИАМО - 7 июн. Полицейские задержали в центре Москвы ранее судимого мужчину по подозрению в хищении картины и мошенничестве с иконой, сообщает «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что жительница города Москвы решила продать принадлежавшую ей икону «Похвала Богоматери», написанную неизвестным иконописцем во второй половине XV века. Помочь ей в этом она попросила своего давнего знакомого», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, знакомый нашел потенциального продавца антиквариата, который забрал старинную икону на реализацию и обещал выручить с ее продажи 350 тысяч долларов США. При следующей встрече он передал 10 тысяч долларов задатка и сказал, что нашел покупателя и обещал вскоре выплатить оставшееся. Он этого не сделал.

Полицейские выяснили, что он продал предмет коллекционеру, который не подозревал о мошенничестве, за 80 тысяч долларов, 70 из которых мужчина потратил по своему усмотрению. Коллекционер добровольно отдал икону полиции.

«Кроме того, злоумышленник подозревается в хищении мошенническим путем картины русского художника Константина Сомова. Так, через третьих лиц он получил указанное полотно на руки. Затем подменил оригинал картины на качественную копию и вернул владельцу, сообщив, что продать ее не удалось. Обнаружив подмену, мужчина обратился в полицию», - добавила Волк.

Так как искусствоведческая экспертиза доказала, что икона имеет особую художественную, историческую, научную и культурную ценность, то дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) переквалифицировали на статью 164 УК РФ (хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность).

Мужчина заключен под стражу до окончания следствия.

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