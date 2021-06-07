РИАМО - 7 июн. За минувшие сутки в Московской области выявили 787 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе выявили 276 584 случая заболевания, сообщает областной штаб по ситуации с Covid-19.

Жителям советуют вызывать врача на дом при появлении любых симптомов ОРВИ.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В 32 МФЦ Подмосковья, которые находятся в 27 городских округах, открыли пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививку также можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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