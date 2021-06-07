РИАМО - 7 июн. В центре столицы грабитель отнял у мужчины два мобильных телефона и банковскую карту, снял с нее деньги и оформил онлайн-кредит на 1,8 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Со слов потерпевшего, инцидент произошел 6 июня примерно в 02:30. Списание по карте произошло около 12:00.

Злоумышленник обналичил только часть кредита – 500 тыс. рублей. Установлено, что он сделал это в банкомате по адресу: ул. Русаковская, д.28. 1,3 млн рублей остались на кредитном счету. Сумма материального ущерба составила более 1,5 млн рублей.

Полиция начала проверку по данному факту.

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