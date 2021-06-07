РИАМО - 7 июн. Запросы на поиск инновационных решений для Москвы находятся на онлайн-платформе «Карта инновационных решений», технологические компании могут предложить свои разработки городу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для того, чтобы найти запросы от структур мегаполиса, среди которых решения для мониторинга состояния учащихся и спортсменов, автоматизация процесса строительного контроля и работа с техдокументацией, необходимо перейти в соответствующий раздел.

Помимо прочего, Москва находится в поисках инноваций для реабилитации пациентов, помощи детям с ограниченными возможностями и решений, которые позволяют использовать ливневые стоки для содержания растений.

«В настоящий момент на платформе размещено 18 городских запросов. С учетом прошлых запросов Агентство инноваций Москвы (оператор платформы - ред.) в общей сложности подобрало свыше 400 релевантных решений от разработчиков. Большинство относится к сфере строительства, образования, здравоохранения и социального обеспечения», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Отклик на запрос на портале – это перспектива для малого и среднего бизнеса. Так, предприниматель может начать взаимодействовать с крупным заказчиком.

Отклик на запрос доступен всем отечественным компаниям. Для этого нужно заполнить анкету, где указывается ИНН организации, описание решения, сфера применения, ссылка на сайт с подробной информацией. Кроме того, направить запрос на поиск нужного решения могут городские департаменты и организации, подведомственные им.

В карточке запроса содержится название и описание задачи, информация о заказчике, время подачи заявок и теги с наименованием нужных технологий. Фильтр позволяет выбрать запросы по параметрам «тип задачи», «заказчик», «сфера применения» и «технология».

Для того, чтобы компании могли понять запрос и предложить свое решение, они публикуются на платформе в открытом виде. Таким образом, в Москве создается целая подборка технопродуктов, которая помогает улучшить качество жизни горожан.

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