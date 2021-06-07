РИАМО - 7 июн. Московский городской суд продлил до 29 августа арест бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), сообщает пресс-служба суда.

Бывший схиигумен был задержан 29 декабря 2020 года на территории Среднеуральского женского монастыря. Он обвиняется в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду.

Сам отец Сергий своей вины в инкриминируемых преступлениях не признал.

Романову запретили служение в конце мая 2020 года, но он нарушил данный запрет. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Кроме того, СМИ неоднократно сообщали о жестоком обращении Романова с детьми — воспитанниками обители.