РИАМО - 7 июн. 11-14 июня изменится расписание электричек Центральной пригородной пассажирской компании, сообщает пресс-служба ЦППК.

Электрички в Московском транспортном узле 11 июня будут курсировать по расписанию пятницы, 12 июня – субботы, 13, 14 июня – воскресенья и 15 июня – понедельника.

ЦППК и МЖД ежегодно меняют график движения поездов из-за изменения пассажиропотока в преддверии Дня России. В расписание части электропоездов вводятся дополнительные корректировки.

14 июня будет назначен дополнительный экспресс №7030 сообщением Тула-1 – Курский вокзал отправлением в 15:25. 15 июня будет назначен дополнительный поезд №7021 Рязань-1 – Казанский вокзал отправлением в 04:10.

Изменения в график движения поездов также внесены в региональных центрах. Информацию можно посмотреть на официальном сайте ЦППК, ж/д станциях, остановках и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», доступном в AppStore и Google Play.