РИАМО - 7 июн. Во время игры на батуте на 11-летнего мальчика упала ветка, ребенок получил травмы, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По данным следствия, днем 6 июня 2021 года во время игры на надувном батуте на северо-западе Москвы на 11-летнего мальчика упала обломившаяся ветка дерева. Ребенок с травмами госпитализирован», - сказала Иванова.

Она отметила, что в медучреждении пострадавшему оказывается необходимая помощь.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств инцидента.

После получения всех медицинских документов по данному делу назначат и проведут судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.