РИАМО - 7 июн. В полицию обратился мужчина, который очнулся на земле около станции метро «Славянский бульвар» без iPhone, обуви и денег, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Он сообщил, что около утром 5 июня находился в баре в Нижнем Сусальном переулке. Он был пьян и ничего не помнит.

Пострадавший отметил, что пришел в себя днем около станции «Славянский бульвар».

При себе у потерпевшего был iPhone 12, 120 тыс. рублей купюрами по 5 тыс. Еще пострадавший сказал, что еще у него пропала обувь.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.