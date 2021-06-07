РИАМО - 7 июн. Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил полицейских из Подмосковья ведомственными знаками отличия, они взяли призовые места на XXXV чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, сообщается на сайте «МВД медиа».

Награды из рук министра получили старший сержант полиции Евгений Рылов, сержант полиции Мария Каменева и младший лейтенант полиции Андрей Жилкин.

«За высокие спортивные результаты, достигнутые на XXXV чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, Андрей Жилкин и Мария Каменева удостоены медали МВД России «За доблесть в службе», а Евгений Рылов – медали МВД России «За укрепление международного полицейского сотрудничества», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине, Каменева получила бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, а также серебро в комбинированной эстафете в составе женской сборной РФ. Жилкин взял бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем.