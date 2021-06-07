РИАМО - 7 июн. Советский и российский режиссер Валерий Лонской умер в клинике в столичной Коммунарке, у него диагностировали коронавирус, сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в Facebook.

Режиссеру было 80 лет.

Плахов отметил, что жена режиссера Надежда сейчас тоже больна Covid-19 и борется за жизнь в реанимации.

Лонского прославили фильмы «Летаргия», «Голова классика» и другие. Его любили актеры, которые с ним работали: Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко.

Он был председателем Союза кинематографистов Москвы (по 1999 год) и руководил режиссерской мастерской ВГИКа (по 2010 год). Режиссер был известен твердой общественной позицией в кинематографе и политике.