РИАМО - 7 июн. Переселение москвичей по программе реновации старого жилфонда началось в Бутырском районе на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В Бутырском районе на северо-востоке Москвы под заселение будет передан дом на улице Фонвизина, 7А. В эту новостройку переедут 160 семей из пятиэтажек на улице Яблочкова, 28, корп. 1 и 2. Еще три дома предстоит расселить и демонтировать на первом этапе программы до 2024 года», – сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новый дом находится в шаговой доступности от старых двух на улице Яблочкова.

В Бутырском районе по программе реновации планируют переселить 30 тыс. человек из 27 домов. Подобраны 3 стартовые площадки.

Всего в Северо-Восточном административном округе планируют расселить и снести 499 старых домов. Для волнового переселения подобраны 74 стартовые площадки мощностью более 870 тыс. кв. м.

Сейчас в Москве проектируется и строится 290 жилых домов по реновации суммарной площадью 5,1 млн кв. м.

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