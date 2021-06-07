РИАМО - 7 июн. Ежедневно в общественном транспорте в Подмосковье совершается около 17 тысяч поездок по карте «Тройка», сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Тройку» принимают на 700 маршрутах в Подмосковье.

«Сегодня 17 тысяч поездок в автобусе в день происходит по «Тройке», в сентябре мы запустим полностью на всех автобусах», - сказала Анна Кротова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Как уточняется в презентации, за четыре месяца число поездок по карте «Тройка» увеличилось в 6 раз.