РИАМО - 7 июн. За первый месяц работы двумя речными маршрутами в Химках воспользовались свыше 10 тысяч человек, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

С начала мая работают четыре водных маршрута, из них два новых коммерческих водных маршрута: Северной речной вокзал (Москва) - причал Химки и причал Химки - причал «Эко-берег».

«В Химках на двух маршрутах только за май перевезено более 10 тысяч пассажиров», - сказала Анна Кротова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Как уточняется в презентации, стоимость проезда составляет 300 рублей и 50 рублей соответственно.