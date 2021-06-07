РИАМО - 7 июн. Основные строительно-монтажные работы по реконструкции кинотеатра «Янтарь» на Открытом шоссе, д. 4, стр. 1 завершены, полностью ремонт планируют закончить до конца текущего года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В результате реконструкции старого советского кинотеатра «Янтарь» на его месте появился многофункциональный общественный центр. Здесь выполнена перестройка с расширением объекта, заменены несущие строительные конструкции и инженерное оборудование, изменено количество этажей», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, общая площадь нового 4-этажного (с одним подземным этажом) здания составила 12,5 тыс. кв м. Также значительно расширился функционал нового центра. Помимо пяти залов для кино тут будут работать объекты общественного питания, магазины, объекты обслуживания, детский образовательный клуб, зоны мастер-классов и игр.

Сейчас рабочие заканчивают отделку внутренних помещений. Прилегающую территорию благоустраивают.

Инвестор «Эдисонэнерго» приобрел на аукционе 39 зданий кинотеатров, включая «Янтарь», для последующей реконструкции.

Ранее стало известно, что реконструкцию 10 старых кинотеатров в Москве завершат в 2021 году.