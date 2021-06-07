РИАМО - 7 июн. Большинство пассажиров соблюдают масочный режим в подмосковных автобусах и электричках, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Контроль ведут инспекторы, волонтеры, организованы совместные проверки с ГИБДД и транспортной полицией, уточнила Кротова.
В общественных местах Подмосковья сохраняется требование об использовании защитной маски. Масочный режим был введен из-за пандемии коронавируса.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии