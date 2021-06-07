РИАМО - 7 июн. 33-летний житель Московской области незаконно проник на территорию посольства США в России, которое располагается на Новинском бульваре в Москве, он искал христиан, которые должны были дать ему денег, сообщает Nation News.

Когда мужчину опрашивали, он сумбурно отвечал на вопросы и вел себя неадекватно. По его словам, в мире назрел вселенский заговор.

После задержания его передали российской стороне и доставили в психиатрическую больницу.

Ранее душевнобольной москвич выдавил себе глаза по требованию «голосов» в голове, инцидент произошел около церкви на севере столицы. Прохожая, ставшая очевидцем происшествия, вызвала для мужчины скорую помощь. Несмотря на полученные повреждения, он остался жив.